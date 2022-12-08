قبل مواجهة البرازيل.. حرب الاستقلال تدفع «فيفا» لمعاقبة كرواتيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة مالية على منتخب كرواتيا قبل مباراته المقبلة أمام البرازيل في ربع نهائي كأس العالم، المقرر إقامتها غداً الجمعة، على خلفية سخرية جماهيره من حارس مرمى كندا ميلان بورجان، بسبب قرار عائلته وقت حرب الاستقلال.

وأصدر الاتحاد الدولي بياناً رسمياً أعلن خلاله أنه بعد إجراء تحقيق تأديبي، تقرر فرض غرامة مالية على الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بقيمة 50 ألف فرنك سويسري، ما يعادل 53 ألف دولار تقريباً.

وتأتي هذه الغرامة المالية على خلفية سلوك جماهير منتخب كرواتيا خلال مباراة كندا ضد حارس مرمى المنتخب الكندي ميلان بورجان بدور المجموعات للمونديال، حيث وجهت إهانات ضده بسبب أصوله الصربية.

وولد بورجان في كرواتيا ثم هرب منها مع عائلته عندما كان طفلاً حسب روايتهم، فقامت جماهير كرواتيا أثناء المباراة بتوجيه لافتات مسيئة ضد الحارس تشير إلى حرب استقلال كرواتيا التي هرب على أثرها أكثر من 200 شخص من أصول صربية، كان بينهم أفراد عائلة بورجان.

يذكر أن منتخب كرواتيا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

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