الاتحاد الألماني يبقي فليك في منصبه رغم الوداع المبكر لكأس العالم

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن هانزي فليك، مستمر في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، رغم خروج الفريق من مرحلة المجموعات في كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أن فليك سيقود منتخب (الماكينات) في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء فليك مع بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وهانز يواخيم فاتسكه، رئيس مجلس الإشراف على الدوري الألماني، في أحد الفنادق على مشارف فرانكفورت لشرح ما حدث في قطر.

وقال نويندورف في بيان لاتحاد الكرة الألماني "نحن مقتنعون بشكل مشترك بأن بطولة أوروبا 2024 في بلدنا تمثل فرصة عظيمة لكرة القدم في ألمانيا. هدفنا هو جعل هذه البطولة نجاحًا رياضيًا. لدينا ثقة كاملة في هانزي فليك وقدرته على اجتياز هذا التحدي جنبًا إلى جنب مع فريقه".

من جانبه، قال فليك "أنا وجهازي التدريبي المعاون متفائلون بالبطولة الأوروبية في بلدنا. نحن كفريق يمكن أن نحقق أكثر بكثير مما أظهرناه في قطر. لقد أهدرنا فرصة عظيمة هناك. سوف نستخلص الدروس من ذلك".

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