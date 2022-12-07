قبل مواجهة المغرب.. رونالدو يثير الجدل من جديد في تدريبات البرتغال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال الجدل من جديد، في مران منتخب بلاده، اليوم الأربعاء.

وكان منتخب البرتغال حقق فوزاً كبيراً على نظيره السويسري بنتيجة 1/6 بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، ليصعد لربع نهائي المونديال ويلتقي مع منتخب المغرب في المباراة المقبلة.

ولم يشارك رونالدو أساسياً في مباراة الأمس مع البرتغال، حيث دفع به المدرب فرناندو سانتوس بالدقيقة 72 من عمر اللقاء، بعدما بدء المباراة متابعاً من على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب البرتغالي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يشارك رونالدو في تدريب منتخب البرتغال اليوم الأربعاء، مع مجموعة اللاعبين الاحتياطيين، وأصر على خوض المران بصحبة الأساسيين الذين خاضوا مباراة سويسرا، حيث اقتصر المران بالنسبة لهم على تدريبات خفيفة في صالة الجيم.

وأكدت الصحيفة أن هذا الفعل من رونالدو جاء رغم سلامة اللاعب وعدم شعوره بأي إصابة، إلا أن مشاركته مع الأساسيين كانت بقراره.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن قرار سانتوس بعدم إشراك رونالدو أساسياً أمام سويسرا جاء بسبب إن المدرب لم يكن سعيداً بسلوك اللاعب، عقب استبداله في مباراة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.

ولم يتضح بعد موقف رونالدو من المشاركة مع البرتغال بشكل أساسي في مباراة المغرب المقبلة، حيث علق فيرناندو سانتوس على الأمر، قائلاً: "رونالدو سيكون له دور بكل تأكيد أمام المغرب، جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء يمكن الاستعانة بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل الأساسي، سيكون بإمكانهم المشاركة لاحقاً، من المهم النظر إلى تاريخ رونالدو، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم فيما يتعلق باللعب الاحترافي وكونه القائد، كل ما علينا التفكير فيه الآن هو الفريق بشكل جماعي".

يذكر أن الجماهير البرتغالية رددت أسم رونالدو في استاد لوسيل بالأمس، قبل الدفع به في الدقائق الأخيرة، وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيل الأساسي للبرتغال خلال البطولات الكبرى منذ يورو 2008، ولا يرتبط رونالدو بأي نادٍ في الوقت الحالي، حيث فسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع النجم البرتغالي بعدما أجرى الأخير حواراً إعلامياً هاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق الهولندي إيريك تين هاغ، ليصبح لاعباً حراً لأول مرة في مسيرته.

ويلتقي منتخب البرتغال مع منتخب المغرب، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، يوم السبت الموافق 10 ديسمبر في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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