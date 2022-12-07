هولندا والأرجنتين.. آمال ميسي تصطدم بدهاء فان جال في كأس العالم 2022

المصدر: وكالات

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تصطدم آمال ليونيل ميسي في الفوز بكأس العالم لكرة القدم وهو اللقب الوحيد الذي لا يزال يراوغه، بالدهاء الخططي للمدرب المخضرم لويس فان جال، عندما تواجه الأرجنتين منافستها هولندا في دور الثمانية يوم الجمعة على ملعب لوسيل.

ويحمل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا مرة أخرى آمال بلاده على كتفيه، بينما يتطلع إلى تتويج مسيرة استثنائية تتضمن سبع جوائز للكرة الذهبية وألقاب عديدة على مستوى الأندية، لكنه فاز بلقب وحيد فقط مع الأرجنتين وهو لقب كأس كوبا أمريكا.

لكن ميسي لن ينتظر أي هدايا من فان جال البالغ من العمر 71 عامًا، والذي عقد العزم على منح الهولنديين أول لقب لهم في نهائيات كأس العالم، بعد أن احتلوا المركز الثاني أعوام 1974 و1978 و 2010.

وستنصب خطة مدرب هولندا إلى حد كبير على احتواء ميسي ومباغتة الأرجنتين بالهجمات المرتدة، حيث يتحدى فان جال منتقديه بلعب كرة قدم تتعارض مع النهج الهجومي المعروف لهولندا.

وتبني هولندا آمالا كبيرة على دهاء فان جال في الفوز يوم الجمعة، حيث يتطلع الهولنديون للثأر لهزيمتهم في الدور قبل النهائي لنسخة 2014 عندما تغلبت الأرجنتين عليهم بركلات الترجيح.

وقال المدرب للصحفيين هذا الأسبوع: "يمكننا مفاجأة المنافسين، كنا الطرف الأفضل في تلك المباراة أيضاً، ولم يلمس ميسي الكرة كثيراً".

وسيدخل فان جال المباراة منتشياً بخوض هولندا 19 مباراة دون هزيمة، منذ عودته لتدريب الفريق لفترة ثالثة قبل 15 شهراً.

وتحدث ميسي لفترة وجيزة عن التهديد الهولندي بعد فوز الأرجنتين 1/2 على أستراليا في دور الستة عشر، حيث احتفل بمباراته رقم ألف خلال مسيرته بهز الشباك واختياره رجل المباراة، وقال ميسي: "سنواجه مباراة صعبة أخرى".

ويمكن لميسي أن يتوقع دعماً كبيراً من الجماهير الأرجنتينية في قطر، حيث من المتوقع أن يفوق عددهم إلى حد كبير عدد المشجعين الهولنديين.

وعبر ميسي الذي خسر مع الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي 2014 حين أخفقت بلاده في إضافة لقب جديد للقبيها السابقين في كأس العالم 1978 و1986، عن امتنانه لهذه المساندة الجماهيرية الكبيرة، وقال: "إنها لحظات لا تصدق، أشكر كل المشجعين الموجودين هنا، كل الأرجنتين ترغب في القدوم إلى هنا وتشجيع المنتخب".

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