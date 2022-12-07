كأس العالم 2022.. المنتخبات العربية تهزم أبطال العالم في مونديال قطر

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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جاءت بطولة كأس العالم 2022 الجارية، لتكون بمثابة مونديال تاريخي للمنتخبات العربية، بعدما حققت أكبر استفادة ممكنة بمشاركتها عبر التاريخ، ووصلت إلى عدد كبير من الانتصارات خلال نسخة واحدة.

وجاءت انتصارات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022، لتكون تاريخية خاصة إنها جاءت على حساب منتخبات عملاقة في عالم كرة القدم، ومعظمها حقق لقب كأس العالم من قبل مثل الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا، أو كان من المرشحين للتتويج بلقب النسخة الحالية مثل بلجيكا.

وتعتبر المشاركة العربية في كأس العالم 2022 الأوسع في التاريخ (قطر والسعودية وتونس والمغرب)، بالتساوي مع نسخة 2018 عندما شاركت السعودية ومصر وتونس والمغرب.

بدأ منتخب السعودية مسيرة الانتصارات العربية في كأس العالم 2022، بفوز تاريخي على الأرجنتين بالجولة الأولى من دور المجموعات، حيث حول الأخضر السعودي تأخره أمام رفاق النجم ليونيل ميسي بهدف، لفوز بهدفين.

وجاءت ثاني الانتصارات العربية في مونديال 2022 عن طريق منتخب المغرب، الذي حقق فوزاً مهماً في مشواره بكأس العالم، على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وهو الفوز الذي قاد المغرب إلى ثمن نهائي المونديال، بعدما اقتنص أسود الأطلس نقطة تعادل ثمينة من منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في نسخة مونديال روسيا 2018، عقب انتهاء مباراة الجولة الأولى بينهما بالتعادل السلبي.

وكان الفوز الثالث للعرب في كأس العالم 2022، من نصيب منتخب تونس الذي حقق انتصاراً تاريخياً على منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018، بعدما تغلب عليه بنتيجة 1/0 بالجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال، ولكن هذا الفوز لم يشفع لنسور قرطاج رغم حصده 4 نقاط في المجموعات، بتعادله السلبي مع الدنمارك والفوز على فرنسا، إلا أن منتخب أستراليا صعد على حسابه برصيد 6 نقاط متساوياً مع الديوك بنفس الرصيد.

وأكمل منتخب المغرب نتائجه المميزة، وواصل انتصاراته بفوز هام على كندا بالجولة الثالثة من بطولة كأس العالم، بنتيجة 1/2، ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط ويتفوق على منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم 2018، الذي حل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وبعد انتهاء دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، أصبح منتخب المغرب هو ممثل العرب الوحيد، في دور الـ 16 من المونديال، بعدما ودعت منتخبات قطر والسعودية وتونس منافسات البطولة من الدور الأول.

ونجح أسود الأطلس في رفع مكانة العرب عالياً بالبطولة الأهم في عالم الساحرة المستديرة، وواصل كتابة التاريخ بفوز مستحق على منتخب إسبانيا بطل كأس العالم 2010، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليصبح منتخب المغرب هو أول منتخب عربي يصل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب في مباراته المقبلة بالدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، مع منتخب البرتغال، حيث ستقام المباراة السبت المقبل 10 ديسمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

إنجازات المنتخبات العربية في كأس العالم عبر التاريخ

قبل إنجاز منتخب المغرب في النسخة الحالية، نجحت ثلاثة منتخبات عربية فقط عبر التاريخ (بينها المغرب)، في تخطي دور المجموعات والوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم، هي المغرب 1986، والسعودية 1994، والجزائر 2014.

وحققت المنتخبات العربية فوزين في نسخة 1982 لصالح الجزائر على ألمانيا الغربية وتشيلي، ومثلهما في نسخة 1994 لصالح منتخب السعودية على حساب المغرب وبلجيكا، ومثلهما أيضاً في نسخة 2018 عندما تفوقت السعودية على مصر وتونس على بنما، وفي المرات الثلاث كانت السعودية العامل المشترك في تحقيق الانتصارات العربية.

يذكر أن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم منذ نسخة 1930 حتى 1994 كان 13 منتخباً فقط، ما يعني أن المشاركات العربية كانت محصورة بسبب المقاعد المحددة لكل قارة، وزاد عدد المنتخبات منذ نسخة 1998 إلى 32 منتخباً، على أن يصبح في النسخة المقبلة 2026، 48 منتخباً، وهو ما سيساهم في زيادة عدد مقاعد المنتخبات العربية في المونديال المقبل، الذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

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