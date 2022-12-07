المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض منتخب المغرب مواجهة قوية ومرتقبة أمام منتخب البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022، على ملعب الثمامة بقطر.

وكان منتخب المغرب حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، على حساب إسبانيا بفضل ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليصبح التأهل الأول لأسود الأطلس والمنتخبات العربية بشكل عام إلى هذا الدور عبر التاريخ.

وعلى الجانب الآخر، حجز منتخب البرتغال بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه السهل على منتخب سويسرا بنتيجة 1/6.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

تقام مباراة المغرب والبرتغال السبت المقبل 10 ديسمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

وتذاع مباراة المغرب والبرتغال، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية (بي إن سبورتس ماكس 1)، ولم يعلن حتى الآن إذا كان سيتم نقلها عبر القناة المفتوحة أم لا.

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