بعد التأهل التاريخي.. أرقام قياسية بالجملة لمنتخب المغرب في كأس العالم

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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واصل منتخب المغرب تحقيق الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم 2022، بعد إنجاز التأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال، بفوز تاريخي على منتخب إسبانيا أحد المنتخبات التي كانت مرشحة للقب النسخة الحالية من البطولة.

وجاء تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح 0/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

أرقام منتخب المغرب القياسية بعد الفوز على إسبانيا في كأس العالم 2022

• أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي في التاريخ يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، وأول منتخب إفريقي منذ عام 2010، عندما تأهل منتخب غانا.

• منتخب المغرب رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون عام 1990، والسنغال عام 2002، وغانا عام 2010.

• منتخب المغرب هو أول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في كأس العالم، منذ عام 1998 عندما فعلها منتخب نيجيريا.

• ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، أصبح أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

• مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي أصبح أول مدرب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

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