كأس العالم 2022.. المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي وموعد المباريات

المصدر: إعداد - سارة عبدالباقي

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انتهت منافسات مرحلة دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، حيث انطلقت 3 ديسمبر واستمرت حتى أمس الثلاثاء 6 ديسمبر، وأسفرت نتائجها عن تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

منتخب هولندا

تأهل الطواحين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على أمريكا 1/3.

منتخب الأرجنتين

تأهل التانغو إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم بعد الفوز على أستراليا 1/2.

منتخب فرنسا

تأهل الديوك إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا 1/3.

منتخب إنجلترا

تأهل الأسود الثلاثة إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على السنغال 0/3.

منتخب كرواتيا

تأهل وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، إلى الدور ربع النهائي من مونديال 2022، بعد الفوز على اليابان بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1/1.

منتخب البرازيل

تأهل السيليساو إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1/4.

منتخب المغرب

تأهل أسود الأطلس وممثل العرب الوحيد، إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

منتخب البرتغال

تأهل برازيل أوروبا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، بعد الفوز على سويسرا 1/6.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 من كأس العالم 2022

هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب، البرتغال

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، يومي 9 و10 ديسمبر 2022.

مواعيد مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم 2022

كرواتيا × البرازيل

9 ديسمبر 2022

19:00 مساءً بتوقيت الإمارات

18:00 مساءً بتوقيت السعودية

17:00 مساءً بتوقيت مصر

هولندا × الأرجنتين

9 ديسمبر 2022

23:00 مساءً بتوقيت الإمارات

22:00 مساءً بتوقيت السعودية

21:00 مساءً بتوقيت مصر

المغرب × البرتغال

10 ديسمبر 2022

19:00 مساءً بتوقيت الإمارات

18:00 مساءً بتوقيت السعودية

17:00 مساءً بتوقيت مصر

إنجلترا × فرنسا

10 ديسمبر 2022

23:00 مساءً بتوقيت الإمارات

22:00 مساءً بتوقيت السعودية

21:00 مساءً بتوقيت مصر

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