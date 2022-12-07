مونديال 2022.. رحلة ربع النهائي

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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اكتمل عقد الثمانية الكبار في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، الثلاثاء، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال، ليلحقا بركب ربع النهائي الذي سبقهما إليه كل من: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، والبرازيل.

وتقام مواجهات دور الثمانية النارية على مدى يومين:

الجمعة (9 ديسمبر):

كرواتيا x البرازيل – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش (استاد المدينة التعليمية)

هولندا x الأرجنتين – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش (استاد لوسيل)

السبت (10 ديسمبر):

المغرب x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش (استاد الثمامة)

إنجلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش (استاد البيت)

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