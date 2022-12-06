كأس العالم 2022.. قطر تُهدي مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون ميزة خاصة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة دون الحاجة للحصول على بطاقة "هيّا" لغير حاملي تذاكر المباريات، وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقاً للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، 6 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

أولاً: آلية الدخول عبر المنافذ الجوية، إذ سيتمكن مواطنو ومقيمو دول مجلس التعاون الخليجي القادمون إلى دولة قطر من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة هيا اعتبارا من 6 ديسمبر 2022.

ثانياً: الدخول إلى الدولة عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات سيكون النقل عبر الحافلات متاحًا لجميع المسافرين عبر المنفذ البري، كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص المواقف للزوار من غير رسوم.

ثالثاً: آلية الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة، القادمون من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية من خلال مركباتهم الخاصة، سيكون بإمكانهم الدخول الى الدولة اعتبارا من 8 ديسمبر ويتوجب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة المتبقية من هذه البطولة وتسهيل آلية الدخول عبر جميع المنافذ للانضمام إلى مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب ومناطق المشجعين المخصصة ومناطق المشاهدة لتشجيع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم.

وشددت وزارة الداخلية القطرية، على أن المشجعين الراغبون في حضور المباريات، يجب عليهم التسجيل عبر منصة "هيا" الإلكترونية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز