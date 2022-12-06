فيديو.. صامويل إيتو يعتدي على "مصور مجهول" في كأس العالم

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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أظهرت لقطات مروعة على مواقع التواصل الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو وهو يهاجم رجلاً خارج ملعب في كأس العالم المقامة في قطر.

يبدأ المقطع بمشاهد لمهاجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق، مغادراً الاستاد 974 في الدوحة، بعد انتهاء مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مباراة دور الـ16.

بدا إيتو سعيداً بالتقاط الصور مع المشجعين المنتظرين وهو يشق طريقه للخروج من المكان، قبل أن يقترب منه رجل يحمل كاميرا فيديو على يمينه. ثم تظهر اللقطات ما يبدو حواراً بين الرجلين، قبل أن ينقطع الفيديو بضع ثوان بعد ذلك، ويعود إيتو إلى مكان الحادث لمواجهة الرجل.

ولم يتضح سبب الغضب العارم الذي اجتاح إيتو، الموجود في قطر بصفته سفيراً لإرث كأس العالم 2022، والذي دفعه للهجوم بشراسة على المصور قبل ركله في وجهه.

وذكرت صحيفة "لا أوبنيون" التي صور الحدث مراسلها، أن إيتو سئل عما حدث من قبل الصحفيين، لكنه كان "فاقداً لعقله" بحسب تعبير الصحيفة.

فيديو.. صامويل إيتو يعتدي على "مصور مجهول" في كأس العالمhttps://t.co/itAwwCXBB1 pic.twitter.com/Wt266KZzhX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 6, 2022

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