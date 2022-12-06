بعد رباعية البرازيل.. تعرف على قائمة هدافي المونديال

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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حافظ النجم الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي على صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2022 بخمسة أهداف؛ رغم غزارة الأهداف في مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية التي انتهت بفوز نجوم السامبا بأربعة أهداف مقابل هدف لكوريا.

ريشارليسون يتقدم

اللافت للأنظار في ترتيب قائمة الهدافين هو زحف النجم ريشارليسون (البرازيل) إلى المركز الثاني في قائمة اللاعبين مسجلي ثلاثة أهداف، وهو ما يعني أنه بات مهدداً لصدارة مبابي لقائمة الهدافين بجانب الثنائي العالمي المتعطش لمزيد من الإنجازات ميسي ورونالدو الموجودين في حلبة التنافس في مرحلة كبار المونديال والمرشحان بقوة للمضي قدما في البطولة مع منتخبي بلديهما الأرجنتين والبرتغال.

القائمة الكاملة

في ما يأتي القائمة الكاملة لترتيب الهدافين في كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر:

- 5 أهداف:

كيليان مبابي (فرنسا)

- 3 أهداف:

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنجلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، ريشارليسون (البرازيل)

-هدفان:

مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

- هدف:

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن، جوردان هندرسون، هاري كاين (إنجلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي، دالي بليند، دنزل دامفريس (هولندا)، تيموثي وياه، كريستيان بوليسيك، حجي رايت (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر (الأرجنتين)، صالح الشهري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك، ماثيو ليكي (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري (ألمانيا)، تاكوما أسانو، أو تاناكا، دايزن ماييدا (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، جيردان شاكيري، ريمو فرويلر (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو، ريكاردو هورتا (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي (بولندا)، كيشر فولر، يلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال، حكيم زياش، يوسف النصيري (المغرب)، ماركو ليفايا، لوفرو ماير، إيفان بيريشيتش (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، دوشان فلاهوفيتش (صربيا)، كازيميرو، فينيسيوس جونيور، نيمار، لوكاس باكيتا (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيس، هنري مارتن (المكسيك)، يونغ-غوون كيم، هي-تشان هوانغ، سيونغ-هو بايك (كوريا الجنوبية)

- هدف عكسي:

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الألماني مانويل نوير (في مباراة كوستاريكا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا).

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