ستغادر قطر.. مونديال 2022 يودع أحد أضلاعه

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يودع مونديال 2022 المقام في دولة قطر واحد من ملاعبه، التي تعتبر بمثابة أضلاعه كونها مستضيفه لمنافسات البطولة، التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم كل أربع سنوات.

وتتكون أَضْلع النسخة الحالية من كأس العالم 2022، من 8 ملاعب استضافت مباريات البطولة منذ انطلاق دور المجموعات وتستمر حتى المباراة النهائية، وهي ستاد لوسيل، ستاد البيت، ستاد 974، ستاد الثمامة، ستاد خليفة الدولي، ستاد المدينة التعليمية، ستاد أحمد بن علي، ستاد الجنوب.

وهناك ملاعب انتهى مشوارها بالفعل في المونديال، وأخرى تستمر في استضافة المزيد من المباريات حتى اللقاء النهائي، ويأتي من ضمن هذه الملاعب التي انتهى مشوارها في كأس العالم 2022 ملعب 974، إذ أن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بدور الـ 16 هي الأخيرة بين احضانه.

وكان ملعب 974 استضاف 6 مباريات في كأس العالم 2022، بخلاف مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، كان أبرزها مباراة الأرجنتين وبولندا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، التي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي 0/2.

يذكر أن ملعب 974 تمت تسميته بهذا الاسم، نسبة لرمز الاتصال الهاتفي لدولة قطر.

وبحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في وقت سابق، فإن الملعب سيتم تفكيكه، على أن يتم التبرع بالحاويات والمقاعد (44 ألف مقعد) لدول نامية من أجل استخدامها في تشييد ملاعب جديدة، فيما سيتم الاستفادة من المساحة المقام عليها الملعب لإنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية وتعود بالنفع على دولة قطر.

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