إمبولو يتمنى تسجيل مبابي "9 أهداف وأكثر"

المصدر: أ ف ب

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اعتبر المهاجم السويسري بريل إمبولو الإثنين أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو حاليا أفضل لاعب في العالم، معربا عن تمنياته له بتسجيل "تسعة أهداف أخرى" في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، وهو ما سجله مهاجم باريس سان جرمان حتى الآن في نسختين من العرس العالمي.

وقال إمبولو، الكاميروني الأصل، ردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان مبابي من وجهة نظره أفضل لاعب في العالم "في الوقت الحالي، نعم. إنه لا يُصدَّق. إنه مثال بالنسبة لي أيضًا. ما يفعله أمر رائع جدًا، تهانينا له".

وأضاف مهاجم موناكو النادي الأم لمبابي "الأهداف التسعة التي سجلها حتى الآن في كأس العالم وفي سن الـ23، تتحدث عنه".

وتابع "أتمنى له تسعة أهداف أخرى".

وسجل مبابي ثنائية في مرمى بولندا (3-1) الأحد في الدور ثمن النهائي للمونديال القطري ومرر كرة حاسمة افتتح منها مهاجم ميلان الإيطالي أوليفييه جيرو التسجيل للمنتخب الفرنسي. ورفع مبابي رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية، أضافها إلى رباعيته في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 عندما أحرزت بلاده لقبها الثاني بعد 1998.



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