مدرب البرتغال يُعلق على أنباء انتقال رونالدو للنصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مدرب منتخب البرتغال على ما أعلنته صحيفة "ماركا" الإسبانية، بإتمام صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، مؤكدة أن الدون سينضم إلى العالمي بشكل رسمي أول يناير المقبل.

وقال فرناندو سانتوس، على هامش المؤتمر الخاص بمواجهة البرتغال وسويسرا: "لم أتحدث مع رونالدو حول الأمر، ولا أعلم شيئاً عن ذلك".

وتابع: "القرار له وحده، علينا التركيز على كأس العالم ومباراة الغد أمام سويسرا، وتحدثت مع جميع اللاعبين عن أهمية هذه المواجهة".

وأكمل: "علمت بأنباء انتقال رونالدو للنصر السعودي منذ دخولي للمؤتمر الصحفي فقط، تركيزنا على مواجهة الغد التي لن تكون سهلة".

يذكر أن منتخب البرتغال سيلتقي غداً الثلاثاء، مع سويسرا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

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