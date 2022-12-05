قبل مواجهة إسبانيا.. الركراكي: لا مستحيل في كرة القدم.. ونسعى لصنع المفاجأة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، أن أسود الأطلس تسعى لصنع المفاجأة في مواجهة إسبانيا بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، مشيراً إلى أنه ليس هناك مستحيلاً في كرة القدم.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الغد: "لا يوجد منتخب إفريقي حقق كأس العالم، ونحن نريد أن نحلم لأن لا شيء مستحيل في كرة القدم".

وأضاف: "يجب أن نُعلم أطفالنا وأبنائنا يحلمون بالشيء ذاته، وبإمكان الجماهير المغربية أن تحلم أيضاً".

وأكمل: "إن شاء الله سنقدم مباراة رائعة وسنحاول الانتصار على إسبانيا، ولا يهمني تقليل الصحف الإسبانية من لاعبي المنتخب المغربي، هي تلعب دورها والصحف المغربية تلعب دورها أيضاً".

وعن مواجهة إسبانيا في عام 2018، قال الركراكي: "لا نتذكر ما حدث في الماضي، نريد أن ننافس بقوة، مباراة الغد جديدة لا علاقة لها بمباراة 2018، نريد صنع المفاجأة أمام إسبانيا".

يذكر أن مباراة المغرب وإسبانيا تقام غداً الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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