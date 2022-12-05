كأس العالم 2022.. رونالدو يتلقى صدمة قبل مواجهة سويسرا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة قبل ساعات من مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام سويسرا بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، المقرر لها غداً الثلاثاء.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المدعي العام بمدينة تورينو الإيطالية صدم رونالدو، بعدما رفض طلبه المتمثل في حصوله على مستحقاته المتأخرة من ناديه السابق يوفنتوس.

وقال الموقع أن يوفنتوس اتفق سراً مع رونالدو على خفض راتبه عام 2020 بسبب جائحة كورونا، على أن يدفع النادي البرتغالي مبلغ 19.9 مليون يورو لرونالدو بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو طلب من المحامي الخاص به التحرك قانونياً لمطالبة يوفنتوس بسداد المبلغ المذكور، مع عرض الوثائق الخاصة بذلك، لكن المدعي العام في تورينو رفض الأمر مؤكداً أنه لا يحق له الاطلاع على هذه الوثائق كونها سرية.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو وقع على ثلاث وثائق مع يوفنتوس تضمن له الحصول على راتبه عقب تجاوز أزمة كورونا، بعدما تنازل عن راتب 4 أشهر من أجره مع النادي الإيطالي خلال عام 2020.

يذكر أن رونالدو حالياً بدون فريق، بعدما رحل مؤخراً عن مانشستر يونايتد بسبب أزمة تصريحاته ضد إدارة النادي ومدرب الفريق إريك تين هاغ.

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