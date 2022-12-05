كأس العالم 2022.. حكيمي: المغرب هدفه تغيير العقلية تجاه العالم العربي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد النجم المغربي أشرف حكيمي، إن اللعب لمنتخب بلاده في كأس العالم شرف عظيم، مشدداً على أن الجيل الحالي لأسود الأطلس هدفه تغيير العقلية تجاه العالم العربي.

وقال حكيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدينا جيل شاب وجائع، يريد تغيير الأمور وصناعة التاريخ، وهو ما نحققه الآن".

وتابع: "نريد تغيير العقلية تجاه العالم العربي، ونقول لماذا لا يمكن للعرب تحقيق أشياء عظيمة في أوروبا، نحن نقوم بذلك، خاصة في كأس العالم".

وأردف: "أرى بعض التقليل من الفرق الإفريقية، هناك لاعبون رائعون في إفريقيا، ويستحقون المزيد من الاحترام، يقومون بجهود كبيرة للوصول إلى ما هم عليه، أنا سعيد جداً لأن المنتخبات الإفريقية تقوم بأشياء عظيمة".

وأتم حكيمي، قائلاً: "أمر رائع أن ترى كيف يعيش الناس هذه الأجواء، وهذا يمنحنا القوة للاستمرار والقيام بأشياء عظيمة".

وأتم: "كأس العالم لحظات لن تنسى أبداً، خاصة عندما تكتب تاريخاً، هذه النسخة مختلفة لأنها جاءت بعد 4 سنوات من تعلم أشياء عظيمة في مونديال روسيا 2018، جئت بعقلية مختلفة وأصبحت أكثر نضجاً مع تحمل مسؤوليات أخرى أيضاً".

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