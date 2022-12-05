مبابي في الصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

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انتهت أربع مباريات بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت نتائجها عن صعود منتخبات هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، لربع نهائي المونديال.

وتقام اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء أربع مباريات أخرى في إطار منافسات نفس الدور، ستسفر نتائجها عن هوية المنتخبات الأربعة الأخرى الصاعدة إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

وبعد انتهاء المباريات الأربع الأولى التي جمعت بين هولندا وأمريكا، والأرجنتين وأستراليا، وفرنسا وبولندا، وإنجلترا والسنغال، نستعرض جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022، حتى الآن.

يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي ترتيب هدافي مونديال 2022 حتى الآن برصيد 5 أهداف، وذلك بعدما نجح في زيادة رصيده خلال مباراة الأمس أمام بولندا وأحرز هدفين للديوك، في اللقاء الذي انتهى 1/3 لصالح أبناء المخضرم ديديه ديشامب، فيما يأتي بعده في الترتيب عدد من اللاعبين أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في رصيد كل منهم 3 أهداف.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022

كيليان مبابي - فرنسا - 5 أهداف

بوكايو ساكا - إنجلترا - 3 أهداف

أوليفيه جيرو - فرنسا - 3 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

إينير فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

يذكر أن الإنجليزي هاري كين، حصد لقب هداف كأس العالم في النسخة الماضية روسيا 2018، بعدما نجح في إحراز 6 أهداف رفقة منتخب بلاده.