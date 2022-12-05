بسبب كأس العالم 2022.. رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة إلى قطر

المصدر: البيان

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وجه ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، رسالة إلى دولة قطر المستضيفة لمنافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشاد سوناك بالتنظيم القطري للمونديال، مؤكداً أن مرحلة المجموعات ستذكر كواحدة من الأفضل على الإطلاق.

وكتب سوناك: "نرفع القبعة لدولة قطر، لاستضافة بطولة كأس العالم، المذهلة حتى الآن".

وتابع: "ستُذكر مراحل المجموعات كواحدة من الأفضل على الإطلاق".

ووجه سوناك رسالة في نهاية تغريدته إلى المنتخب الإنجليزي، قائلاً: "حافظوا على الحلم".

وجاءت رسالة سوناك، عقب فوز منتخب إنجلترا أمس الأحد على السنغال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم، وأحرز الأهداف جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا، في الدقائق 38 و45 و57.

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