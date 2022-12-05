‎‫أول تعليق من مدرب فرنسا بعد الصعود لربع نهائي كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، على صعود الديوك لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في دولة قطر، بعد الفوز على بولندا أمس الأحد بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثمامة بدور الـ 16.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية بعد مباراة فرنسا وبولندا: "وصولنا للدور ربع النهائي لم يأتي بسهولة، لأن المنتخب البولندي كان منظماً، وعمل على استخدام المرتدات بطريقة جيدة".

وأضاف: "تمكنا في الشوط الثاني من السيطرة على المباراة، الصعود للدور ربع النهائي أمر رائع، ويعد تتويج لمجهودنا في هذه البطولة".

وأكمل: "كل الفريق يعمل بشكل جماعي وهذا أمر جيد، علينا أن نواصل عملنا ونقدم المتوقع منا".

وكان ديشامب قاد فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما نجح في التغلب على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 2/4.

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