‎‫ليفاندوفسكي يكشف.. هل بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة في مسيرته؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف مهاجم بولندا ونادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، موقفه من المشاركة مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة فرنسا، أمس الأحد: "جسدياً أنا لست خائفاً، لكن هناك العديد من الأمور الأخرى خارج كرة القدم، تُقرر إذا كان كأس العالم 2022 الأخير لي أم لا، لذلك من الصعب أن أقول الآن ما إذا كنت سأشارك في المونديال المقبل أم لا".

وأضاف: "أردنا أن نلعب في كأس العالم وحققنا هدفنا، أردنا أن نلعب بعد مرحلة المجموعات، ولكن إذا لعبت ضد أبطال العالم فهذا أمر صعب".

وكان منتخب بولندا ودع بطولة كأس العالم المقامة حالياً بدولة قطر، بعد الهزيمة من فرنسا 1/3 في دور الـ 16، وشارك ليفا (34 عامًا) مع منتخب بلاده في نسختي 2018 و2022، وسجل هدفين خلال النسخة الحالية.

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