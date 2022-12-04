موعد مباراة هولندا والأرجنتين في ربع نهائي المونديال
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تأهل منتخبا هولندا والأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.
وفاز المنتخب الهولندي على المنتخب الأمريكي(3-1)
وستقام مباراة دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة المقبل الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد لوسيل.