موعد مباراة هولندا والأرجنتين في ربع نهائي المونديال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل منتخبا هولندا والأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

وفاز المنتخب الهولندي على المنتخب الأمريكي(3-1)

وستقام مباراة دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة المقبل الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد لوسيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز