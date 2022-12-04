قلادة كوندي الذهبية تثير التساؤلات وتحرج الفيفا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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أثارت القلادة الذهبية لمدافع فرنسا كوندي العديد من التساؤلات بعد أن ظهر اليوم مرتدياً إياها واضحة للعيان في مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 في مونديال قطر 2022، وكانت محل تساؤلات وتعليقات ساخرة وحائرة عن كيفية السماح له بالمشاركة في المباراة وهو يرتدي هذه القلادة.

غضب بولندي

أثارت القلادة غضب الجماهير البولندية داخل الملعب وخارجه، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منددين بتساهل الاتحاد الدولي وحكم المباراة والجهاز المعاون له في السماح لكوندي بارتداء قلادة من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة جميع لاعبي المنتخب البولندي في المباراة، وهو أمر يشكل حرجاً مباشراً للفيفا على هذه الهفوة التي تحدث لأول مرة في مونديال قطر 2022.

مخالفة صريحة

يعتبر ارتداء كوندي للقلادة الذهبية مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لكرة القدم، طبقاً للمادة المختصة بمعدات اللاعبين والسلامة داخل الملعب، وهي على النحو التالي:

معدات اللاعبين

1.1 السلامة

يجب على اللاعب عدم استخدام معدات أو ارتداء أي شيء يشكل خطورة.

كافة المجوهرات (السلاسل والخواتم والأساور والأقراط والعصابات الجلدية والمطاطية... إلخ) غير مسموح بها، ويجب خلعها. أيضاً غير مسموح باستخدام الشريط اللاصق لتغطية هذه المجوهرات.

يجب تفقد اللاعبين قبل انطلاق المباراة والبدلاء قبل دخولهم إلى ميدان اللعب.

في حال أن اللاعب يرتدي أو يستخدم معدات أو مجوهرات غير مصرح بها، تشكل خطورة، يجب على الحكم توجيه التعليمات التالية إلى اللاعب:

* إزالتها.

* مغادرة ميدان اللعب في أثناء توقف اللعب التالي في حال أن اللاعب لا يستطيع أو غير راغب في الامتثال بالتعليمات.

يجب منح إنذار إلى اللاعب الذي يرفض الامتثال أو يقوم بارتداء هذه الأغراض مرة أخرى.

2.2 معدات إلزامية

تتألف المعدات الإلزامية للاعب من الأغراض التالية المنفصلة:

* قميص ذو أكمام.

* سروال.

* جوارب: أي شريط لاصق أو أي مادة يتم ارتداؤها خارجياً يجب أن تكون بنفس لون الجزء من الجوارب التي يتم وضعها عليه أو تغطيته.

* واقي الساقين: يجب أن يكون مصنعاً من مادة ملائمة لتوفير حماية معقولة، وتتم تغطيته بالجوارب.

* أحذية.

يجوز لحراس المرمى ارتداء سروال بدلة رياضية.

يجب على اللاعب الذي يفقد حذاءه أو واقي الساق بدون قصد استبدالها في أقرب وقت ممكن وليس متأخراً عن توقف اللعب التالي، وفي حال قيام اللعب بركل الكرة و/أو أحرز هدفاً قبل قيامه بذلك، يتم احتساب الهدف.

3.3 الألوان

* يجب على كلا الفريقين ارتداء ألوان مغايرة لكي يتم تفريقهما عن بعضهما البعض وعن حكام المباراة.

* يجب على كل حارس مرمى ارتداء ألوان مغايرة تميزه عن بقية اللاعبين وعن حكام المباراة.

* في حال أن كلا حارسي المرمى يرتدي قمصاناً تحمل نفس اللون وليس لدى كليهما أي قمصان ذات ألوان أخرى، يسمح الحكم بانطلاق المباراة.

القمصان التحتية يجب أن تكون من:

* لون واحد هو نفس اللون الرئيسي لكم القميص

أو

* النقوش/ أو الألوان التي تتكرر بالضبط على كم القميص.

يجب أن تحمل السراويل التحتية/الضاغط نفس اللون الرئيسي للشورت أو الجزء السفلي من الشورت - يجب أن يرتدي لاعبو نفس الفريق ألواناً مماثلة.

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