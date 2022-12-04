"سوبر كمبيوتر" يتوقع نتيجة صادمة لمنتخب المغرب أمام إسبانيا

المصدر: البيان

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صدم "سوبر كمبيوتر"، الذي يعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في كأس العالم 2022، كما توقع نتيجة مباراة المغرب وإسبانيا في ثمن النهائي.

وكانت توقعات "سوبر كمبيوتر" في أول مباراتين بالدور ثمن النهائي لمونديال 2022 صائبة، حيث رشح هولندا لتجاوز عقبة الولايات المتحدة والأرجنتين للتأهل على حساب أستراليا وهو ما حصل فعلا أمس السبت.

ورغم تأهلها على حساب أستراليا في ثمن النهائي، وهولندا في ربع النهائي، فقد توقع "سوبر كمبيوتر" إقصاء الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي من الدور نصف النهائي على يد غريمتها البرازيل.

وتوقع "سوبر كمبيوتر" وفقا لروسيا اليوم أيضا أن يخسر منتخب المغرب مباراته المقررة بعد غد الثلاثاء ضد المنتخب الإسباني في ثمن النهائي، على أن يتأهل "لا روخا" لنصف النهائي بالفوز على سويسرا، التي ستقصي منتخب البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو من دور الـ16.

ووفقا لتوقعات "سوبر كمبيوتر"، فإن منتخب فرنسا سيكون أحد طرفي المباراة النهائية، حيث سيفوز على بولندا وإنجلترا وإسبانيا تواليا لكن "منتخب الديوك" لن يحصد اللقب.

وبحسب "سوبر كمبيوتر"، فإن البرازيل هي من ستحصد لقب مونديال قطر، حيث ستتجاوز كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، ثم اليابان في ربع النهائي، وبعدهما الأرجنتين في المربع الذهبي، قبل أن تجرد منتخب فرنسا من لقبه في النهائي.

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