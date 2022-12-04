ميسي يفك عقدة لازمته بكأس العالم أمام أستراليا

المصدر: وكالات

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خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من فوز منتخب بلاده على نظيره الأسترالي 2-1 السبت، وتأهله لربع نهائي كأس العالم "قطر 2022"، كأبرز الرابحين.

وأحرز ليونيل ميسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

ونجح ليو في تسجيل هدفه الأول بالأدوار الإقصائية، بعدما فشل في تسجيل أي هدف بالمرحلة الإقصائية خلال 4 نسخ شارك فيها النجم الأرجنتيني، قبل أن ينهي ذلك في مشاركته الخامسة.

وسجل ليو 8 أهداف جميعها بمرحلة المجموعات، ليأتي هدفه التاسع في المرحلة الإقصائية، ويصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم غابرييل باتيستوتا، الذي يعد أفضل هداف للأرجنتين بكأس العالم برصيد 10 أهداف.

وأحرز ليونيل ميسي هدفا في مونديال ألمانيا 2006، ولم يسجل في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بينما سجل 4 أهداف في مونديال البرازيل 2014، وهدفا في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى 3 أهداف في مونديال قطر 2022، الأول في مرمى المنتخب السعودي من ركلة جزاء، والثاني أمام المكسيك، والثالث في شباك أستراليا.

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