هولندا تهزم أمريكا وتصعد إلى دور الـ 8

المصدر: الدوحة - د ب أ

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تأهل المنتخب الهولندي لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وذلك عقب فوزه على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، ضمن منافسات دور الستة عشر، تقدم المنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 76، سجل حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، في الدقيقة 80.

بدأت المباراة بضغط من الجانب الأمريكي، الذي سعى منذ البداية إلى تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، وتشكيل ضغط كبير على الثلاثي الدفاعي الهولندي، فان دايك وتيمبر وناثان آكي.

وعلى عكس سير المباراة، نجح منتخب هولندا في تسجيل الهدف الأول عن طريق ممفيس ديباي، الذي تلقى تمريرة من الجهة اليمنى من زميله دينزل دومفريس، ليضع الكرة بدون تردد في شباك الحارس مات تيرنر في الدقيقة العاشرة. وفي الدقيقة 42، تصدى أندرياس نوبرت حارس مرمى المنتخب الهولندي، لتسديدة قوية من تيموثي وياه مهاجم المنتخب الأمريكي.

ونجح منتخب هولندا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، عن طريق دالي بليند، الذي تلقى كرة عرضية من زميله دومفيرس، ليضعها في الشباك بنفس طريقة الهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم هولندا 2 /‏ صفر.

شكل هجومي

مع بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الهولندي تسجيل هدف ثالث، ينهي الأمور لصالحه، فيما سعى المنتخب الأمريكي لتسجيل هدف يعيده للمباراة.

وفي الدقيقة 48، تألق نوبرت حارس مرمى هولندا، وتصدى لمحاولة خطيرة من تيم ريم مدافع أمريكا، الذي تابع كرة عرضية من ضربة حرة، لكن حارس المنتخب الهولندي أمسك بالكرة بنجاح.

وتصدى تيرنر لمحاولة أخرى من ديباي في الدقيقة 60، حيث سدد الأخير كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الأمريكي تصدى لها ببراعة. وواصل تيرنر تألقه، وتصدى لهجمة خطيرة بعد تسديدة قوية من البديل تيون كوبمينرز، قبل أن يتابعها ديباي، وينجح تيرنر في التصدي لها مجدداً في الدقيقة 70.

ونجح منتخب أمريكا في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله بولسيتش بالجهة اليمنى، ليلمسها حاجي رايت ويضعها في الشباك. وفي الدقيقة 80، سجل دينزل دومفريس الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، بعدما تلقى كرة عرضية رائعة من بليند، ليضعها دومفريس بقدمه اليسرى في الشباك.

ووسط محاولات من المنتخب الأمريكي للعودة مجدداً للمباراة، والانضباط التكتيكي الهولندي، سارت الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها، بفوز هولندا 3 /‏1.

ديباي وصيف هدافي هولندا

أصبح اللاعب ممفيس ديباي ثاني هدافي المنتخب الهولندي عبر تاريخه، برصيد 43 هدفاً، بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده أمس أمام أمريكا، بعد الهداف التاريخي اللاعب روبن فان بيرسي«50 هدفاً». وتخطى ديباي بهدفه اللاعب المخضرم كلاس يان هونتيلار، الذي تراجع للمركز الثالث بـ 42 هدفاً، والنجم باتريك كلوفيرت الذي يحتل المركز الرابع بـ 40 هدفاً بقميص البرتقالي.

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