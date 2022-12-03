مدرب الأرجنتين: مفاجآت المونديال لم تثر دهشتي.. وعلينا تقديم أفضل مستوياتنا أمام أستراليا

المصدر: وام

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أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أن المفاجآت جزء لا يتجزأ من عالم كرة القدم وأن ما رآه كثيرون من مفاجآت طالت بعض المنتخبات الكبيرة في بطولة كأس العالم 2022 لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وأشار سكالوني أن فريقه سيكون بحاجة لتقديم أفضل مستوياته غدا في مواجهة المنتخب الأسترالي لأن الأخير فريق قوي ويستحق التقدير، كما أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة.

ويلتقي المنتخبان الأرجنتين والأسترالي مساء اليوم في دور الـ16 للمونديال بعدما عبر المنتخب الأسترالي لهذا الدور اثر فوزه بالمركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب الفرنسي حامل اللقب.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي لفريقه إن المنتخب الأسترالي منافس قوي ويجب على المنتخب الأرجنتيني تقديم كل ما بوسعه لاجتياز هذه المباراة.

وأشار إلى أن المنتخب الأسترالي مثل باقي الفرق يمكنه إجراء بعض التغيير في طريقة لعبه طبقا لظروف المباراة والإصابات وغيرها من الأمور ولكن من الصعب تغيير طريقة لعبه بنسبة 100 % .

وأضاف :"فريقي كذلك، فأحيانا نغير طريقة لعبنا في ظل ما يقدمه المنافس" مشيرا إلى أن هذا لا يعني تغيير أسلوب اللعب بشكل جذري أو إجراء تغييرات على التشكيلة لهذا السبب، فالتغيير في التشكيل يكون بناء على ما يشاهده هو كمدرب في التدريبات".

وطالب سكالوني لاعبيه بعدم الإفراط في الثقة أمام المنتخب الأسترالي فالفريق يحتاج لتقديم أفضل مستوياته لاجتياز هذه المرحلة.

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