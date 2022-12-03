ياسر الشهراني يغرد لأول مرة بعد العملية الجراحية

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نشر لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال ياسر الشهراني، مساء الجمعة، أولى تغريداته عبر حسابه على "تويتر" بعد يومين من خروجه من المستشفى.

وكتب الشهراني في تغريدة: "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- على اهتمامهما، وما وجدته من عناية ورعاية، وأتقدم بالشكر لوزير الحرس الوطني ولكافة الطاقم الطبي في المستشفى على حرصهم واهتمامهم".

وأضاف: "أشكر وزير الرياضة على سؤاله الدائم ومتابعته المستمرة وأثمّن حرص ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأشكر رئيس نادي الهلال على اهتمامه ومتابعته، وأتقدم بالشكر الجزيل لكافة الشعب السعودي على سؤالهم الدائم ومتابعتهم ودعائهم، مثمنًا هذه الوقفة غير المستغربة منهم".

وكان المنتخب السعودي أعلن مساء الأربعاء، عن خروج اللاعب ياسر الشهراني من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وأجرى "الشهراني" ظهير أيسر المنتخب السعودي، جراحة جديدة بعد أيام من الجراحة التي خضع لها في البنكرياس.

وكان الشهراني غادر معسكر المنتخب السعودي في كأس العالم بعد مباراة الأرجنتين متأثرًا بالإصابة التي لحقت به خلال المباراة وأنهت مشواره في المونديال.

ونجح مدافع المنتخب السعودي ياسر الشهراني في احتلال موقعه ضمن أفضل لاعبي الجولة الأولى من مونديال قطر FIFA 2022 وذلك ضمن الإحصائيات المعلنة قبل انطلاق جولة الحسم.

وحل الشهراني في المركز الأول ضمن اللاعبين الذين قاموا باعتراضات دفاعية ناجحة خلال الجولة الأولى بإجمالي 6 اعتراضات متفوقاً على نجم منتخب الدنمارك سيمون كاير.

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