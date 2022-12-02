كأس العالم 2022.. الصحافة الإسبانية تحذر الماتادور بسبب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجهت الصحف الإسبانية تحذيراً لمنتخب إسبانيا قبل مواجهته المقبلة أمام نظيره المغربي، بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن منتخب المغرب أظهر قوته خلال منافسات دور المجموعات بالمونديال، خاصة من الناحية الدفاعية، مشددة على أن أسود الأطلس يحلمون بمواصلة صناعة التاريخ في هذه النسخة من المونديال.

أما صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن منتخب المغرب حقق إنجاز التأهل إلى دور الـ 16 بعد 36 عامًا، مشددة على قوة عناصر أسود الأطلس على رأسها حكيم زياش.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن منتخب المغرب تأهل عن جدارة واستحقاق، مؤكدة أن مباراة إسبانيا أمام أسود الأطلس لن تكون سهلة، لذلك على لاعبي الماتادور التركيز لتخطي عقبة المغرب.

يذكر أن مباراة المغرب وإسبانيا ستقام يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية بقطر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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