بعد خروج السعودية من كأس العالم.. هيرفي رينارد يتخذ خطوة جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتخذ الفرنسي هيرفي رينادر مدرب السعودية، خطوة جديدة بعدما ودع الأخضر السعودي منافسات كأس العالم 2022، من دور المجموعات.

ورغم الانطلاقة القوية لمنتخب السعودية في كأس العالم، وتحقيقه لفوز تاريخي على الأرجنتين، إلا أنه تعرض لخسارتين أمام بولندا والمكسيك، أطاحت به مبكراً من المونديال عكس كل التوقعات.

وبحسب الصحفي الفرنسي فلوران هوزوت، فإن رينارد سينضم لطاقم المحللين بقنوات بي إن سبورتس الفرنسية، لتحليل ما تبقى من مباريات في كأس العالم.

وأكد هوزوت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن ظهور رينارد على قنوات بي إن سبورتس الفرنسية، سيكون بداية من مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ 16 للمونديال.

وتقام مباراة المغرب وإسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية بقطر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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