كأس العالم 2022.. لاعب الأرجنتين: خروج ألمانيا وبلجيكا دليل على قوة البطولة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد رودريغو دي بول لاعب منتخب الأرجنتين، أن خروج منتخبي ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، دليل على قوة البطولة.

وقال دي بول، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأرجنتين وأستراليا التي ستقام غداً السبت: "مباراة الغد ستكون شبيهة بمواجهة بولندا في الجولة الثالثة من المجموعات، أستراليا منافس قوي بدنياً ويملك سرعات في الأجنحة، ولكننا سنعتمد على الاستحواذ والسيطرة".

وأضاف: "لا أعذار بالنسبة لنا أمام أستراليا، الكل قادر على التعامل مع ضغط المباريات، لم نخسر منذ فترة طويلة في المجموعات الأمر الذي جعل الهزيمة أمام السعودية أمراً غريباً، لكننا أثبتنا قوة شخصية بعد هذه الخسارة".

وأتم دي بول، قائلاً: "كأس العالم ليست بطولة سهلة، والدليل خروج بلجيكا وألمانيا مبكراً، فضلاً عن معاناة إسبانيا في التأهل إلى دور الـ 16".

وفي نفس الشأن، تحدث ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين عن مواجهة أستراليا، حيث قال: "ما حدث لبعض المنتخبات الكبرى لم يفاجئني، البطولة ليست سهلة، لكنها صعبة على الجميع، وأكبر دليل إقصاء ألمانيا وبلجيكا".

وتابع: "أستراليا منتخب جيد وخصم صعب، ولا يجب أن نُفرط في الثقة أمامه وعلينا تقديم أفضل مستوى، الدعم من الخارج مصدر فخر لنا، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنقدم كل ما نملك".

وعن جاهزية آنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين لمباراة الغد، قال سكالوني: "لا نعرف إن كان دي ماريا جاهزاً للمباراة أم لا، سننتظر حتى الغد لحسم موقفه بشكل نهائي".

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الأسترالي غداً السبت في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

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