مواجهة نارية محتملة في طريق الأرجنتين نحو نهائي كأس العالم 2022

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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نجح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين على بولندا والمكسيك، بعد خسارة أولى أمام السعودية في دور المجموعات.

ويعتبر منتخب الأرجنتين ضمن المنتخبات المرشحة لحصد لقب كأس العالم 2022، خاصة إنه المونديال الأخير لميسي، الذي ينقصه التتويج بهذا اللقب الثمين الغائب عنه رغم النجاحات والإنجازات التي حصدها طوال مشواره الكروي.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع أستراليا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، غداً السبت، وفي حال تخطيه الكنغر الأسترالي، سيلتقي في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي ستقام غداً أيضاً بين هولندا وأمريكا.

طريق الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم 2022

حال تخطي منتخب الأرجنتين لمباراة دور الثمانية، ووصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، سيلتقي مع الفائز من (اليابان وكرواتيا) و (البرازيل وغانا)، ما يعني أنه قد يكون هناك مواجهة محتملة ونهائي مبكر بين الأرجنتين والبرازيل، في الدور نصف النهائي من المونديال، ليتنافس كل منهما على بطاقة التأهل للنهائي.

المباراة النهائية لكأس العالم 2022

الطرف الثاني لنهائي كأس العالم 2022، سيتحدد عندما يلتقي الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال مع الفائز من مباراة فرنسا وبولندا في دور الثمانية، ويتقابل الفائز من مواجهة المغرب وإسبانيا مع الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا في إطار منافسات نفس الدور.

يذكر أن مباراة الأرجنتين وأستراليا ستنطلق في تمام الحادية عشرة مساء غداً السبت بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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