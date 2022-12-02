كأس العالم 2022.. حارس بولندا يتحدى مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن حارس مرمى منتخب بولندا فويتشيك تشيزني، التحدي أمام نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، قبل لقاء المنتخبين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وقال تشيزني في تصريحات لراديو "مونت كارلو": "سأكون مفتاح إيقاف مبابي"، في إشارة واضحة لتحديه للنجم الفرنسي الشاب ومنعه من التسجيل، رغم إن الأخير نجح في إحراز ثلاثة أهداف حتى الآن بمنافسات المونديال الجاري.

وتابع تشيزني، قائلاً: "منتخب فرنسا من المرشحين الكبار لحصد لقب كأس العالم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لبلوغ دور الثمانية".

وكان تشيزني أظهر تألقاً كبيراً بعدما تصدى لركلتي جزاء أمام سالم الدوسري نجم منتخب السعودية وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، ليساهم بشكل قوي في صعود بولندا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

يذكر أن مباراة فرنسا وبولندا ستقام الأحد المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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