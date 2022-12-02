بينه قاهر فرنسا.. رباعي تونسي يقرر الاعتزال الدولي بعد الخروج من المونديال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير تونسية، أن هناك رباعي تونسي اتخذ قرارًا بالاعتزال الدولي عقب انتهائه من خوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، بينه صاحب الهدف الذي أهدى تونس فوزاً تاريخياً على فرنسا، وهبي الخزري.

وبحسب إذاعة "ديوان أف إم" التونسية، فإن الرباعي هو علي معلول وفرجاني ساسي ويوسف المساكني بخلاف الخزري، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن هذا القرار بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكان وهبي الخزري أعلن بالفعل اعتزاله اللعب الدولي بعد الفوز على بطلة العالم فرنسا بالجولة الثالثة من دور مجموعات بالمونديال، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها.

وشارك الرباعي مع تونس في بطولة كأس العالم 2022 ولكن بنسب متفاوتة، ولم يعتمد عليه جلال القادري مدرب تونس بشكل أساسي.

وودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2022، رغم فوزه على فرنسا، إلا أنه تعادل مع الدنمارك بدون أهداف في لقاء الجولة الأولى من المجموعات، وخسر في الجولة الثانية أمام أستراليا بهدف دون رد، لينهي مشواره في الدور الأول بالمركز الثالث ويغادر مبكراً رفقة الدنمارك، بينما تأهل عن هذه المجموعة كل من فرنسا وأستراليا.

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