لوكا مودريتش يكشف حقيقة اعتزاله الدولي بعد كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا حقيقة اعتزاله الدولي بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2022، المقامة حالياً بدولة قطر.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لن أعتزل دولياً ولن أترك المنتخب، لياقتي البدنية جيدة وسأبقى هنا طالما استطعت ذلك".

وأضاف: "ليس هناك سبباً للاعتزال، يقول الناس أنني يجب أن أغادر ولكن هذا قراري في النهاية، لا أوافق على فكرة التركيز مع النادي فقط، لدينا دوراً نقدمه مع البلاد".

وأتم لوكا، قائلاً: "كل لاعب له دوراً ينفذه مع منتخبه الوطني، وأنا مقتنع باستمراري".

وكان منتخب كرواتيا تأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022، بعدما احتل وصافة ترتيب المجموعة خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة.

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