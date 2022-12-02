هدفنا الصدارة.. رونالدو يوجه رسالة قبل مباراة كوريا الجنوبية بكأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، أن منتخب بلاده هدفه إنهاء منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2022 متصدراً مجموعته.

ويتبقى لمنتخب البرتغال مباراة واحدة بمجموعات المونديال ستكون أمام كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثامنة.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "حسمنا التأهل بالفعل، لكننا نريد أيضًا المركز الأول، لا توجد حدود لهذا الفريق أو لأهدافنا، دعنا نحقق للمزيد".

وكان منتخب البرتغال حسم تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، بعدما حصد 6 نقاط خلال أول جولتين بالمجموعات، بفوزه على غانا 2/3، ثم أوروغواي 0/2.

يذكر أن صافرة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية ستنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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