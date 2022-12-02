هل تجاوزت الخط؟ فيديو يُثبت صحة هدف اليابان أمام إسبانيا في المونديال

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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أثار هدف منتخب اليابان الذي سُجل في شباك إسبانيا، جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، خاصة أنه دوره كان حاسماً في صعود الساموراي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 رفقة الماتادور، على حساب الماكينات الألمانية.

وكان منتخب اليابان التقى أمس الخميس مع نظيره الإسباني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، ونجح في تحقيق الانتصار 1/2 ليخطف بطاقة التأهل من الألمان، ويحقق مفاجأة كبيرة.

وفي الدقيقة 51 عندما كانت تُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1/1، تمكن كاورو ميتوما لاعب اليابان من الوصول إلى الكرة قبل عبورها خط المرمى، وبدوره مررها إلى زميله أو تاناكا، الذي سدد في المرمى ومنح التقدم للساموراي.

وأثبتت التقنيات الحديثة صحة قرار الطاقم التحكيمي للمباراة، بعدما ألغى حكم الساحة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز الهدف في البداية، ولكن بعدما تم استدعاؤه من قبل طاقم الڤار لمعاينة القرار، أقر بصحة الهدف للأزرق الياباني، خاصة أن الكرة لم تخرج عن الخط بأكملها حسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تقر بضرورة خروج الكرة بكامل استدارتها عن الخط لاعتبارها لعبة ملغية.

ويعتبر هذا القرار من أبرز القرارات الحاسمة في المونديال، بعد تطبيق تقنيات الفيديو الحديثة، خاصة أنه ساهم في تأهل اليابان على حساب منتخب عملاق مثل ألمانيا.

وتجرع منتخب ألمانيا سم الإقصاء من الأدوار الأولى بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعدما ودع مونديال روسيا 2018 من منافسات نفس الدور.

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