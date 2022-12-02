بعدما أهدر أغرب فرص بالمونديال.. لوكاكو ينفعل ويُحطم زجاج الملعب (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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لم يستطع نجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو، التحكم في انفعالاته بعدما أهدر أكثر من فرصه خلال مواجهة بلجيكا وكرواتيا، الأمر الذي تسبب في خروج منتخب بلاده مبكراً من بطولة كأس العالم 2022.

وحسم التعادل السلبي مباراة بلجيكا وكرواتيا التي أقيمت أمس الخميس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2022.

وعقب نهاية المباراة ظهر لوكاكو غاضباً، وخلال خروجه من الملعب، ذهب ناحية مقاعد البدلاء وقام بتوجيه ضربة بيده على الزجاج وكسره.

وشارك لوكاكو بديلاً في الشوط الثاني، وأهدر أكثر من فرصة هدف محقق، كان أبرزها فرصة في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعدما أرسل له زميله

وخلال المباراة أهدر لوكاكو الذي شارك كبديل في الشوط الثاني، أكثر من هدف مُحقق، أبرزهم كان أمام خط المرمى بالدقيقة 90 حيث لم يستغل عرضية مرسلة من مواطنه تورغان هازارد.

يذكر أن منتخبي المغرب وكرواتيا تأهلا عن المجموعة السادسة لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم، بينما ودع منتخب بلجيكا المونديال رفقة كندا.

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