أشرف حكيمي: كتبنا التاريخ.. ونشكر العرب على دعمهم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، أن أسود الأطلس نجحوا في كتابة التاريخ بالتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، موجهاً شكره للجماهير العربية على دعم المغرب في منافسات المونديال.

وقال أشرف حكيمي في تصريحات صحفية عقب مباراة كندا، أمس الخميس: "مجموعة اللاعبين الحالية للمغرب رائعة ومنسجمة، خلقنا جواً عائلياً، والكل سعيد بتحقيق هذا الهدف".

وتابع نجم باريس سان جيرمان، قائلاً: "أظهرنا قدراتنا في المباريات التي لعبناها، ونحلم بتحقيق ما هو أكبر من الصعود إلى دور الـ 16".

وأتم حكيمي: "كتبنا التاريخ، منذ سنوات طويلة لم نتخط الدور الأول، ولكننا الآن نجحنا في ذلك، سعداء بهذا الإنجاز، وأشكر الجماهير العربية على المساندة والدعم، ونطمع في استمرارها".

وكان منتخب المغرب فاز على كندا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وحصل أشرف حكيمي على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وكندا، بعد أدائه المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

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