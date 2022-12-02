للمرة الأولى في القرن 21.. رقم سلبي لبلجيكا بعد الخروج من كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت نتيجة التعادل السلبي بين بلجيكا وكرواتيا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، في خروج المنتخب البلجيكي من منافسات المونديال مبكراً بعدما احتل المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط فقط، خلف المغرب وكرواتيا.

وحقق منتخب بلجيكا رقماً سلبياً بهذا الخروج، حيث يعتبر مونديال 2022 هو أول بطولة كبرى يودعها المنتخب البلجيكي من دور المجموعات خلال القرن 21، إذ لم يسبق له الخروج من مجموعات أي من بطولتي كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية، طوال السنوات الماضية.

وكان منتخب بلجيكا حقق المركز الثالث بنسخة كأس العالم 2018، ودخل منافسات مونديال 2022 وهو المصنف الثاني عالمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفشل نجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو، في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بعدما أهدر أكثر فرصة سهلة خلال مواجهة كرواتيا.

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