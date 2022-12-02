ميسي بعد إهداره لركلة الجزاء أمام بولندا: شعرت بالغضب

المصدر: البيان

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وصف نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي شعوره بعد إهداره لركلة الجزاء أمام إيرلندا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال ميسي في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للمنتخب الأرجنتيني: «شعرت بالغضب بعد إهدار ركلة الجزاء، ولكن الفريق أصبح أقوى بعد ذلك، كنا نعلم أنه بمجرد أن يُسجل الهدف الأول، فإنه سيغير المباراة».

وفازت الأرجنتين بهدفين دون رد، لتتأهل رفقة بولندا إلى منافسات دور الـ16 من البطولة، وأهدر ليونيل ميسي لركلة جزاء، في الدقيقة 38، من عمر المباراة.

وأضاف: «المباراة السابقة أعطتنا الكثير من راحة البال وخرجنا إلى الملعب مؤمنين أنه يتعين علينا الفوز».

وتابع: «ستكون المباراة مع أستراليا صعبة للغاية، أي فريق يستطيع هزيمة الآخرين، علينا الاستعداد للمواجهة».

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