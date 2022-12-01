المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت ثمانية منتخبات في حجز مقعدها بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً بدولة قطر، بعدما انتهت منافسات مجموعاتها بالدور الأول من المونديال.

وتمثلت المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 حتى الآن، في كل من هولندا والسنغال من المجموعة الأولى، وإنجلترا وأمريكا من المجموعة الثانية، والأرجنتين وبولندا من المجموعة الثالثة، وفرنسا وأستراليا من المجموعة الرابعة.

وتشهد الأيام القليلة المقبلة اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 لمونديال 2022، من خلال التعرف على هوية ثمانية منتخبات أخرى بخلاف التي حسمت تأهلها بالفعل، ومن ثم تبدأ منافسات هذا الدور.

موعد مباريات دور الـ 16 لكأس العالم 2022

هولندا وأمريكا

السبت 3 ديسمبر 2022

19:00 مساءً بتوقيت الإمارات

الأرجنتين وأستراليا

السبت 3 ديسمبر 2022

23:00 مساءً بتوقيت الإمارات

فرنسا وبولندا

الأحد 4 ديسمبر 2022

19:00 مساءً بتوقيت الإمارات

إنجلترا والسنغال

الأحد 4 ديسمبر 2022

23:00 مساءً بتوقيت الإمارات

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز