كأس العالم 2022.. اعتراض رسمي من فرنسا بسبب هدف مباراة تونس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعترض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشكل رسمي على إلغاء هدف منتخب الديوك الذي جاء عن طريق أنطوان غريزمان في مرمى تونس، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وكان منتخب تونس تقدم بهدف جاء عن طريق وهبي الخزري، وفي الوقت بدل الضائع تعادل غريزمان لفرنسا، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي احتساب الهدف بداعي التسلل.

وبحسب راديو "مونت كارلو"، فإن الاتحاد الفرنسي استند في اعتراضه المقدم لنظيره الدولي على لجوء حكم المباراة النيوزيلندي ماثيو كونجر لتقنية الفار بعد استئناف اللعب وهو أمر مخالف للوائح.

وأكد الاتحاد الفرنسي في اعتراضه أن المادة 10 من لائحة مجلس الاتحاد الدولي، تنص على عدم لجوء الحكم لتقنية الفيديو حال استئناف اللعب إلا في حالات معينة، مثل حدوث سلوك غير لائق من أحد اللاعبين.

وتسببت هذه الخسارة في فقدان منتخب فرنسا لرقم مميز، إذ تعد هي الأولى للديوك بدور المجموعات لكأس العالم منذ نسخة 2014 التي أقيمت حينها في البرازيل.

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