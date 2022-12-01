خمس فرص تؤهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض منتخب المغرب مباراة مصيرية أمام نظيره الكندي، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

يدخل منتخب المغرب مواجهة كندا بحثاً عن الفوز، لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، والحفاظ على الأمل العربي الوحيد، بعدما ودعت منتخبات قطر وتونس والسعودية منافسات المونديال من دور المجموعات.

ويمتلك منتخب المغرب في جعبته 4 نقاط، يحتل بها وصافة المجموعة السادسة، بفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا صاحب الصدارة بنفس الرصيد، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم يتذيل منتخب كندا الترتيب بدون رصيد.

فرص تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022

يمتلك منتخب المغرب خمس فرص للصعود إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، ففي حالة فوزه بأي نتيجة على كندا سيضمن الصعود مباشرة، دون النظر إلى نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا التي ستقام في نفس التوقيت.

وتكمن الفرصة الثانية بالنسبة لمنتخب المغرب في تعادله أمام كندا، إذ ستمنحه نتيجة التعادل أيضاً بطاقة التأهل دون النظر إلى نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

أما الفرصة الثالثة للمغاربة تتمثل في الخسارة بفارق هدف، مع خسارة بلجيكا أمام كرواتيا، أو خسارة كرواتيا بفارق 3 أهداف.

الفرصة الرابعة لصعود منتخب المغرب هي الخسارة بهدفين أمام كندا، مع خسارة أو تعادل بلجيكا أمام كرواتيا، والفرصة الأخيرة تكمن في خسارة المغرب بأي نتيجة مع خسارة بلجيكا أمام كرواتيا.

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