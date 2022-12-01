رغم رفض مصافحته.. ليفاندوفسكي يحتوي ميسي عقب مباراة بولندا والأرجنتين (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خطف الثنائي ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، وروبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا، الأضواء خلال مباراة منتخبي بلادهما، التي أقيمت أمس الأربعاء، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، والتي انتهت بهدفين دون رد لصالح رفاق ميسي.

قبل انطلاق المباراة تصافح ميسي وليفاندوفسكي كونهما قائدا منتخبي بلادهما، وسلط الحساب الرسمي لنادي برشلونة الضوء على هذه اللقطة التي جمعت بين أسطورة النادي الكتالوني السابق ميسي، والنجم الحالي للفريق ليفاندوفسكي.

وخلال أحداث المباراة، اشترك ليفا مع ميسي في إحدى الكرات وقطعها منه بفدائية، وتوجه بعدها ليفاندوفسكي لمصافحة ميسي إلا أن الأخير رفض مصافحته.

وبعد نهاية المباراة توجه ليفاندوفسكي مرة أخرى صوب ميسي، وتبادل معه الحديث، وظهر الأخير أكثر هدوءً عما كان عليه أثناء اللقاء.

يذكر أن الأرجنتين وبولندا تأهلا سوياً إلى دور الـ 16 لكأس العالم 2022، بينما ودع منتخب السعودية ومنتخب المكسيك البطولة مبكراً.

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