الصحف السعودية تدعم الأخضر بعد الخروج من مونديال قطر 2022

المصدر: د ب ا

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أبدت الصحف السعودية الصادرة اليوم الخميس دعمها وتقديرها للمنتخب السعودي رغم خروجه من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في المونديال بفوز تاريخي على نظيره الأرجنتيني 2 / 1 ثم خسر أمام بولندا صفر / 2 في الجولة الثانية وودع البطولة بهزيمته أمام المنتخب المكسيكي 1 / 2 مساء الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

ورغم خيبة الأمل من ضياع فرصة التأهل للدور الثاني في المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1994، حظي المنتخب بدعم الصحف السعودية والتأكيد على أنه قدم مشاركة مشرفة للكرة السعودية في أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي.

ونشرت صحيفة "عكاظ" صورة لحارس المرمى محمد العويس على صفحتها الرئيسية، وعنوان :"كسبتم الاحترام".

وأضافت: "كسب المنتخب السعودي احترام العالم، بعد أن لفت الأنظار وخالف التوقعات بأداء ونتائج مشرفة في كأس العالم".

كذلك نشرت صحيفة "الوطن" عنوان "أخضر مبهر بمونديال قطر"، وذكرت: "في الوقت الذي حسم فيه أمر المتأهلين عن المجموعة الثالثة إلى ثمن نهائي كأس العالم بقطر، لينضموا إلى منتخبات فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا وأستراليا، لم يكن مونديال 2022 عاديا بالنسبة للكرة السعودية، بل كان تأكيدا لتطور كرة القدم في المملكة واستعادتها لبريقها".

وأضافت :"لم يكن التأهل لثمن نهائي المونديال في الحسبان، ولم يكن مطلبا أساسيا، سواء على صعيد القيادة والحكومة، أو على الصعيد الجماهيري، إنما كان المطلوب من الصقور الخضر تقديم المستوى الفني الراقي، وتقديم مباريات تثبت التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي أبعد الضغوطات عن كاهل اللاعبين، وطالبهم بالاستمتاع بالمباريات التي يخوضونها في كأس العالم، وتقديم المستوى المشرف في المحفل العالمي".

بينما ذكرت صحيفة "الرياض": "الأخضر يودع المونديال... تخبطات رينارد (المدير الفني) تمنح المكسيك نقاط المباراة".

ونشرت صحيفة المدينة عنوانا على صفحتها الأولى أكدت فيه "الأخضر يغادر المونديال باحترام العالم".

كذلك ألقت صحيفة "الشرق الأوسط "باللوم على حالات الإصابات في صفوف الأخضر، ونشرت عنوان "عاصفة الإصابات أسقطت أخضر المونديال".

وأوضحت: "خسر المنتخب السعودي مواجهته المصيرية أمام المنتخب المكسيكي 1 / 2 ، وودع منافسات كأس العالم 2022 قسرا تحت وطأة عاصفة من الإصابات ضربت أهم نجومه، ومنهم ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك وعلي البليهي، ووضعت المدرب الفرنسي رينارد في ورطة وموقف لا يحسد عليه، ليتبدد حلم الأخضر الجميل، الذي سجل انطلاقة تاريخية في هذه المشاركة بفوز مدو على المنتخب الأرجنتيني 2 / 1 ."

كذلك نشرت صحيفة "الرياضية" السعودية عنوان "حضور كبير ووداع مرير"، وأضافت "ترك الأخضر بصمة تاريخية خالدة بالانتصار على الأرجنتين بالجولة الأولى. وكان قريبا من بلوغ دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه".

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