القادري يعتذر للشعب التونسي عقب الخروج من كأس العالم

المصدر: د ب ا

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تقدم جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس باعتذاره للشعب التونسي عقب الفشل في التأهل لأول مرة للدور الثاني بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، في سادس مشاركة للفريق في المونديال.

وفاز منتخب تونس 1 / صفر على منتخب فرنسا (حامل اللقب) بعد أداء قوي، لكن ذلك لم يكن كافيا لخطف البطاقة الثانية للتأهل التي عادت لأستراليا بتحقيقها الفوز على الدنمارك بنفس النتيجة.

وقال القادري في تصريحات للصفحة الرسمية الخاصة بالاتحاد التونسي لكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "أحيي اللاعبين على أدائهم وأعتذر مجددا من الشعب التونسي. أردنا أن نسعدهم وأن نذهب بعيدا في البطولة. كنت مؤمنا بأنه كان يمكننا النجاح مع هذه المجموعة".

وأشاد القادري بالفوز الباهر ضد فرنسا رغم الخروج المبكر من المونديال.

وأضاف المدرب التونسي في تصريحاته "لم يكن الفوز سهلا وسيبقى في ذاكرة كرة القدم التونسية وهذا الجيل، الانتصار على صاحب آخر نسخة من كأس العالم بمثل هذه الروح والاندفاع".

وتابع القادري "قدمنا ما علينا وعندما نشاهد ستة اشواط على طول البطولة اعتقد اننا نجحنا في خمسة اشواط مقابل شوط واحد كلفنا التأهل. لكن أريد أن أبقى إيجابيا".

واختتم القادري تصريحاته "منذ عام 1978 (المشاركة الأولى) حققنا أفضل حصيلة بأربع نقاط.. صحيح لم نكن فعالين في الهجوم وسجلنا هدفا لكن لم نقبل سوى هدف واحد".

وكان منتخب تونس تعادل في مباراته الأولى ضد الدنمارك بأداء لافت قبل أن يخسر أمام أستراليا صفر / 1 ويهزم فرنسا في مباراته الثالثة بهدف المهاجم وهبي الخزري.

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