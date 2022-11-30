وهبي الخزري أول لاعب أفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية بكأس العالم

المصدر: وكالات

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حقق وهبي الخزري، نجم تونس، رقما مميزا خلال مباراة فرنسا الجارية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.

ورفع وهبى الخزرى رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف فى كأس العالم، ليتساوى مع السعودى سامى الجابر بثلاثة أهداف، كأكثر لاعب عربي تسجيلاً في كأس العالم.

وكان الخرزي سجل هدف التقدم لنسور قرطاج على فرنسا، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد المدينة التعليمية.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن وهبي الخزري بات أول لاعب إفريقي في تاريخ كأس العالم، يسجل في 3 مباريات متتالية بدأها أساسيا.

وأشارت شبكة الإحصائيات، إلى أن الخزري شارك بشكل مباشر في كل الأهداف الخمسة الأخيرة لتونس في كأس العالم (3 أهداف وتمريرتين حاسمتين).

وبعد تسجيل الهدف غادر وهبي الخرزي الملعب مصابا وشارك بدلا منه عصام الجبالي.

وفك الخزري نحس تونس في النسخة الحالية من كأس العالم، حيث سجل أول أهداف نسور قرطاج في البطولة، بعد تعادل سلبي مع الدنمارك في الجولة الأولى وخسارة في الثانية أمام أستراليا (1-0).

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