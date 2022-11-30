الفرنسية فرابارت أول سيدة تدير مباراة في كأس العالم

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار الفرنسية ستيفاني فرابارت لإدارة مباراة المنتخبين الألماني والكوستاريكي المقررة غدا الخميس في الجولة الثالثة من مباريات الدور الأول ببطولة كأس العالم 2022 .

وبهذا، ستصبح فرابارت أول سيدة تتولى إدارة مباراة في بطولات كأس العالم لكرة القدم للرجال.

وأوضح الفيفا أن الطاقم المساعد لها سيضم الحكمتين البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين ميدينا دياز، فيما سيكون الهندوراسي سعيد مارتينيز حكما رابعا.

وتتمتع فرابارت بخبرة كبيرة في إدارة مباريات الرجال، كما تم ترشيحها لبطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكنها لم تقم بتحكيم أي مباراة.

وأدارت فرابارت العديد من المباريات في الدوري الفرنسي منذ 2019، بالإضافة لنهائي كأس السوبر الأوروبي في نفس العام، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة بدوري أبطال أوروبا عام 2020.

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